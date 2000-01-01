Запиши имена существительные 1-го и 2-ог склонения в два столбика и обозначь их око??чание.капуста гнездо декабрь плечо ребенок рыба бой дедушка свет кастрюля лебедь юноша солнце.

Русский язык

Запиши имена существительные 1-го и 2-ог склонения в два столбика и обозначь их око??чание.капуста гнездо декабрь плечо ребенок рыба бой дедушка свет кастрюля лебедь юноша солнце.

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