Запиши имена существительные 1-го и 2-ог склонения в два столбика и обозначь их око??чание.капуста гнездо декабрь плечо ребенок рыба бой дедушка свет кастрюля лебедь юноша солнце.
Русский язык
Запиши имена существительные 1-го и 2-ог склонения в два столбика и обозначь их око??чание.капуста гнездо декабрь плечо ребенок рыба бой дедушка свет кастрюля лебедь юноша солнце.
Ответ(ы):
Гость:
1 склонение капуста-(окончание а) ж.род. рыба-а-ж.род. дедушка-а-м.род кастрюля-я- ж.род юноша-а-м.род 2 склонение гнездо-о-ср.род декабрь-нулевое окончание-м.род плечо-0-ср.род ребёнок-нулев.окончание-муж.род свет-нулев.окончание-м.род лебедь-нулевое-м.род солнце-е-средний род бой-нулевое окончание-м.род
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