Пожалуйста помогите решить номер 876 пожалуйста очень надо только по быстрей ))))

Математика
Пожалуйста помогите решить номер 876 пожалуйста очень надо только по быстрей ))))
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