Какой корень в слове монтер
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Какой корень в слове монтер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корнееь в слове монтёр- мон
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