Фонетический разбор слова пропеллер
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Фонетический разбор слова пропеллер
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П→[п]:согласный, парный глухой, парный твёрдыйр→ [р]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдыйо→ [а]:гласныйп→ [п']:согласный, парный глухой, парный мягкийе→ [э]:гласныйл→ [л]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдыйл→ л']:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкийе→ и]:гласныйр→ р]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый Рекомендованные переносы: про-пел-лер
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