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Потерянный город Мохенджо-Даро потерянной существовал город Мохенджо-Даро OT более 4000 лет назад в долине Инда в Южной Азии Люди TROM цивилизации долины Инда жили там в период между 2000 и 1900 годами до н. Мохенджо. Даро означает курган мертвых. Никто не живет там сегодня, но археологи думают, что более чем 35000 человек жили там в прошлом Аравии. В городе составляет около 1,5 квадратных километров. Руины Ot города, в Пакистане, являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая улица Первая улица самая известная улица в Мохенджо-Даро, это широкие в некоторых местах десять метров. Многие из стен дома все еще стоят. Народ сделал кирпичи из грязи и сушат их на солнце. Они использовали кирпичи, чтобы построить фундамент, стены и колодцы. Дома Дома были комнаты с окнами и дверьми, а некоторые, возможно, были устроены комнаты для купания. Большинство домов дренажи забрать грязную воду, и некоторые из них имели колодцы, чтобы обеспечить свежую воду.