Как расположить на координатном луче точки А(2/3),В(-6/7),С(-0,6),D(1,8),Е(-1,15)помогите пожал??йста очень надо
Алгебра
Как расположить на координатном луче точки А(2/3),В(-6/7),С(-0,6),D(1,8),Е(-1,15)помогите пожал??йста очень надо
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Гость:
Ну как-то так я пытался красивее сделать)
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