Как расположить на координатном луче точки А(2/3),В(-6/7),С(-0,6),D(1,8),Е(-1,15)помогите пожал??йста очень надо

Алгебра

Как расположить на координатном луче точки А(2/3),В(-6/7),С(-0,6),D(1,8),Е(-1,15)помогите пожал??йста очень надо

Автор: Гость