если положить в банк 1000 грн под n процентов годовых то через год сумма на счете буд??т составлять
Математика
если положить в банк 1000 грн под n процентов годовых то через год сумма на счете буд??т составлять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N*100/1000 1000 + получившиеся число
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