Всё на фото P.S. Пожалуйста ответьте

Алгебра
Всё на фото P.S. Пожалуйста ответьте
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- а31 3- 25a2 2-а21 4- х3 64 5- 0.04а2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Помогите сделать пушистубю белочку из цветной бумаги!!! Буду очень плогадарна
Ответить
Українська мова
Звуковий аналіз слова " придивляється"
Ответить
Математика
244,245,246,248 (Если ответишь то напиши какой номер )
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите ради Бога пж♥♥
Ответить
Математика
Помогите решить дефференциалы задания номер 1,2,3 срочно
Ответить