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Звуковий аналіз слова " придивляється"
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Звуковий аналіз слова " придивляється"
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Гость:
П р и д и в л ' й а є ц ' й а Надеюсь правильно
Спасибо
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