Каким бывает общественное развитие? А)Эволюция

Обществознание
Каким бывает общественное развитие? А)Эволюция
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вы о пути развития общества то:  современные ... демократический - полная утопия, демократия это бред, её нет.  социалистический - очень насильственный путь, он возможен только с воспитанием общества.  капиталистический - как видим путь этот живучий, так как основан на человеческом эгоизме, но совершенно тупиковый.  христианский - очень реальный но абсолютно добровольный, и это путь самопожертвования, а по сему он доступен не многим.  а вобсче мы до сих пор крепостные, и живём в феодальном строе, и находимся под данью, отсюда и название подданные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение почему ребята испытывали чувство гордости за своего мужественного Сан??ку?
Ответить
Физика
Какова масса 1. 05,л спирта 2. 0,5л молока 3. 0,5л ртути Помогите срочно
Ответить
Алгебра
Докажите что при любом целом значении b выражение b^3 + 47b делится на 6
Ответить
Русский язык
В журнале " Наука и жизнь " читаем : Прежде всего, сельское население _____ , а в город?? существуют сословия - купечество , ремесленники , чинов...
Ответить
Русский язык
Составить предложение со словом экскалатор
Ответить