Каким бывает общественное развитие? А)Эволюция

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Если вы о пути развития общества то: современные ... демократический - полная утопия, демократия это бред, её нет. социалистический - очень насильственный путь, он возможен только с воспитанием общества. капиталистический - как видим путь этот живучий, так как основан на человеческом эгоизме, но совершенно тупиковый. христианский - очень реальный но абсолютно добровольный, и это путь самопожертвования, а по сему он доступен не многим. а вобсче мы до сих пор крепостные, и живём в феодальном строе, и находимся под данью, отсюда и название подданные.