Гонимый с востока жестокими пиратами корабль укрылся в нашей Тихой гавани. синтаксический разбор
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Гонимый с востока жестокими пиратами корабль укрылся в нашей Тихой гавани. синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гонимый с востока жестокими пиратами\ (определ. выраж. причастн. оборотом) корабль (подлеж.) укрылся (сказ.) в нашей (определ.) Тихой гавани. (обстоят.) Предлож. повествов., невосклиц., простое, двусоставное, распростран., не осложнено
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