Гонимый с востока жестокими пиратами корабль укрылся в нашей Тихой гавани. синтаксический разбор

Гость: Гость:

Гонимый с востока жестокими пиратами\ (определ. выраж. причастн. оборотом) корабль (подлеж.) укрылся (сказ.) в нашей (определ.) Тихой гавани. (обстоят.) Предлож. повествов., невосклиц., простое, двусоставное, распростран., не осложнено