Представьте себе зеркало, состоящие из трёх частей. Пофантазируйте и опишите себя в возрасте первоклассника, в настоящее время и через 10-15лет. Помогите написать про девочку. Спасибо
Обществознание
Представьте себе зеркало, состоящие из трёх частей. Пофантазируйте и опишите себя в возрасте первоклассника, в настоящее время и через 10-15лет. Помогите написать про девочку. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот я пришла в первый класс. Школа ,учительница,одноклассники. Мне всё очень нравится. На следующий день у нас были настоящие уроки: математика, письмо и чтение. Я получила первую пятерку.
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