Сочинение почему ребята испытывали чувство гордости за своего мужественного Сан??ку?

Гость: Гость:

Однажды девочку Машу били старшеклассники. Мальчики Саша, Дима, Серёжа боялись спасти Машу. Мальчик Саша не побоялся и спас Машу. Мальчики были очень годы за своего мужественного Санька. Оть они и не спасли бедную Машу.