Сочинение почему ребята испытывали чувство гордости за своего мужественного Сан??ку?
Русский язык
Сочинение почему ребята испытывали чувство гордости за своего мужественного Сан??ку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды девочку Машу били старшеклассники. Мальчики Саша, Дима, Серёжа боялись спасти Машу. Мальчик Саша не побоялся и спас Машу. Мальчики были очень годы за своего мужественного Санька. Оть они и не спасли бедную Машу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В журнале " Наука и жизнь " читаем : Прежде всего, сельское население _____ , а в город?? существуют сословия - купечество , ремесленники , чинов...
Русский язык
Литература