Сочинение почему ребята испытывали чувство гордости за своего мужественного Сан??ку?

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Сочинение почему ребята испытывали чувство гордости за своего мужественного Сан??ку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды девочку Машу били старшеклассники. Мальчики Саша, Дима, Серёжа боялись спасти Машу. Мальчик Саша не побоялся и спас Машу. Мальчики были очень годы за своего мужественного Санька. Оть они и не спасли бедную Машу.
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