Вычисли записывая решение столбик. На сколько 47больше 19 ?К какому числу надо прибавить 36 чтобы получилось 52?На сколько 24 меньше 61? Изкокого числа надо вычесть 13 чтобы получилось число 38?

Математика
Вычисли записывая решение столбик. На сколько 47больше 19 ?К какому числу надо прибавить 36 чтобы получилось 52?На сколько 24 меньше 61? Изкокого числа надо вычесть 13 чтобы получилось число 38?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47-19=28(на 28) 52-36=16(надо прибавить 16) 61-24=37(на 37)
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