Напишите наименьшее число,кратное 3,подставив вместо звездочек(*)нужные цифры: 1) ??ратное 3 а) 5*9*: д) **41: б) 30*4*: е)*4*21: в)*71*: ж) 6*7*: г) 2**71: з) 6*23*.

Математика

Напишите наименьшее число,кратное 3,подставив вместо звездочек(*)нужные цифры: 1) ??ратное 3 а) 5*9*: д) **41: б) 30*4*: е)*4*21: в)*71*: ж) 6*7*: г) 2**71: з) 6*23*.

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