Помогите написать сочинение музыка в природе (10предложений)

Гость: Гость:

Окружающий нас мир полон разных звуков. В городе это рев машин, людской гул. Но если выехать на природу, звуковой фон совершенно меняется. Летом я иногда выезжаю с родителями на дачу. Рядом с нашим дачным домиком находится лес. И когда дует ветерок, слышен шелест деревьев. А как там поют птицы! Кто-то чирикает, кто-то щебечет, а кто-то заливается дивной трелью. И так хорошо и спокойно становится на душе от этой музыки природы.