Помогите написать сочинение музыка в природе (10предложений)
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Помогите написать сочинение музыка в природе (10предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окружающий нас мир полон разных звуков. В городе это рев машин, людской гул. Но если выехать на природу, звуковой фон совершенно меняется. Летом я иногда выезжаю с родителями на дачу. Рядом с нашим дачным домиком находится лес. И когда дует ветерок, слышен шелест деревьев. А как там поют птицы! Кто-то чирикает, кто-то щебечет, а кто-то заливается дивной трелью. И так хорошо и спокойно становится на душе от этой музыки природы.
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