Длинна классной комнаты равна 8 м ,а ширина 7 м .Сколько метров линолеума шириной 2 м надо купить,чтобы застелить пол класса?
Математика
Длинна классной комнаты равна 8 м ,а ширина 7 м .Сколько метров линолеума шириной 2 м надо купить,чтобы застелить пол класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 • 7 = 56 ( кв м ) площадь класса 2) 56 : 2 = 28 ( м ) Ответ 28 м
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