Длинна классной комнаты равна 8 м ,а ширина 7 м .Сколько метров линолеума шириной 2 м надо купить,чтобы застелить пол класса?

Математика

Длинна классной комнаты равна 8 м ,а ширина 7 м .Сколько метров линолеума шириной 2 м надо купить,чтобы застелить пол класса?

Автор: Гость