Какой может быть длина тратьей стороны треугольника если две другие его стороны равны 7см и 16 см 21см 7 мм и 47см 6 мм 5 см и 12 см 2 см 3 мм и 7см 8 мм дою 10 балов больше нет)

Математика

Какой может быть длина тратьей стороны треугольника если две другие его стороны равны 7см и 16 см 21см 7 мм и 47см 6 мм 5 см и 12 см 2 см 3 мм и 7см 8 мм дою 10 балов больше нет)

Автор: Гость