Какой может быть длина тратьей стороны треугольника если две другие его стороны равны 7см и 16 см 21см 7 мм и 47см 6 мм 5 см и 12 см 2 см 3 мм и 7см 8 мм дою 10 балов больше нет)
Математика
Какой может быть длина тратьей стороны треугольника если две другие его стороны равны 7см и 16 см 21см 7 мм и 47см 6 мм 5 см и 12 см 2 см 3 мм и 7см 8 мм дою 10 балов больше нет)
Ответ(ы):
Гость:
Х - неизвестная сторона тогда по неравенству треугольника составим уравнение x + 7 х > 16 x > 9 x = 9 10 и до 23 в зависимости какой градус у угла.
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