Решите уравнение! 10х=2,74; 1000х=0,12209; х:100=8,036; х:1000=0,03
Математика
Решите уравнение! 10х=2,74; 1000х=0,12209; х:100=8,036; х:1000=0,03
Ответ(ы):
Гость:
10х=2,74 х=2,74:10 х=0,274 2) х=0,12209:1000 х=0,00012209 3) х=8,036*100 х=803,6 4) х=0,03*1000 х=30
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