Решите уравнение! 10х=2,74; 1000х=0,12209; х:100=8,036; х:1000=0,03

Математика
Решите уравнение! 10х=2,74; 1000х=0,12209; х:100=8,036; х:1000=0,03
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10х=2,74 х=2,74:10 х=0,274 2) х=0,12209:1000 х=0,00012209 3) х=8,036*100 х=803,6 4) х=0,03*1000 х=30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
До скольки лет живёт человек
Ответить
Алгебра
Срочно помогите, пожалуйста! Расписать полностью)
Ответить
Биология
Почему торф и каменный уголь называют «родными братьями»? Объясни, какой материк описан в тексте и почему, описанное в тексте, является действите...
Ответить
Математика
Какой может быть длина тратьей стороны треугольника если две другие его стороны равны 7см и 16 см 21см 7 мм и 47см 6 мм 5 см и 12 см 2 см 3 мм и 7с...
Ответить
Алгебра
При каком значении а произведение числа sin извращения 5 от -3 меньше их суммы на 10. А)0,5. Б)2 В)-0,5 Г) -2
Ответить