Какой может быть длина третьей стороны треугольника, если две другие его стороны ??авны соответственно: б) 21 см 7 мм и 47 см 6 мм; в) 5 см и 12 см

Математика

Какой может быть длина третьей стороны треугольника, если две другие его стороны ??авны соответственно: б) 21 см 7 мм и 47 см 6 мм; в) 5 см и 12 см

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