Какой может быть длина третьей стороны треугольника, если две другие его стороны ??авны соответственно: б) 21 см 7 мм и 47 см 6 мм; в) 5 см и 12 см

Математика
Какой может быть длина третьей стороны треугольника, если две другие его стороны ??авны соответственно: б) 21 см 7 мм и 47 см 6 мм; в) 5 см и 12 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Б)Не менее и неболее 2 сторон 21,7+47,6=6 или равна одной из сторон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разложите на простые множители число: 512; 888; 256.
Ответить
Математика
Как найти площадь четырёх угольника???
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста .как сделать разделяя слова для переноса ? Хорошо,ухо , хвост ,мухомор , петухи , охота , художник , орехи , походы ,хлебороб...
Ответить
Русский язык
Подберите антонимы к слову косарь
Ответить
Математика
30см больше или 87мм
Ответить