Помогите пожалуйста .как сделать разделяя слова для переноса ? Хорошо,ухо , хвост ,мухомор , петухи , охота , художник , орехи , походы ,хлебороб ,хирург ,хитрость ,потеха , хор . ( заранее спасибо )

Русский язык
Помогите пожалуйста .как сделать разделяя слова для переноса ? Хорошо,ухо , хвост ,мухомор , петухи , охота , художник , орехи , походы ,хлебороб ,хирург ,хитрость ,потеха , хор . ( заранее спасибо )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хо-ро-шо, ухо, хвост, му-хо-мор и так далее все другие слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберите антонимы к слову косарь
Ответить
Математика
30см больше или 87мм
Ответить
География
Окружающий мир 3 класс почему интересны древние отпечатки на пластах
Ответить
География
На какой рисунке показан угол падения солнечных лучей, при котором земная поверхность будет получать наибольшее количество солнечного тепла? 1) A...
Ответить
Математика
Запишите натуральные числа 1,2,5 в виде дроби со знаменателем а)1; б)2; в)3; г)10; д)100
Ответить