Помогите пожалуйста .как сделать разделяя слова для переноса ? Хорошо,ухо , хвост ,мухомор , петухи , охота , художник , орехи , походы ,хлебороб ,хирург ,хитрость ,потеха , хор . ( заранее спасибо )
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Помогите пожалуйста .как сделать разделяя слова для переноса ? Хорошо,ухо , хвост ,мухомор , петухи , охота , художник , орехи , походы ,хлебороб ,хирург ,хитрость ,потеха , хор . ( заранее спасибо )
Ответ(ы):
Гость:
Хо-ро-шо, ухо, хвост, му-хо-мор и так далее все другие слова
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