Охарактеризуйте клетки внутреннего слоя гидры... Пожалуйста, помогите :*
Биология
Охарактеризуйте клетки внутреннего слоя гидры... Пожалуйста, помогите :*
Ответ(ы):
Гость:
Клетки энтодермы: Пищеварительные- движение, пищеварение. Железистые- ферменты. Эктодермы: Эпителиально-мускульные- покровная, двиг. ф-ция. Пигментные- цвет. Нервные- ганглии. Нервные скопления. Стрекательные- капсула с яд. жидкостью. Промежуточные- регенерация. Половые- размножение.
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