Охарактеризуйте клетки внутреннего слоя гидры... Пожалуйста, помогите :*

Биология
Охарактеризуйте клетки внутреннего слоя гидры... Пожалуйста, помогите :*
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Клетки энтодермы: Пищеварительные- движение, пищеварение. Железистые- ферменты. Эктодермы: Эпителиально-мускульные- покровная, двиг. ф-ция. Пигментные- цвет. Нервные- ганглии. Нервные скопления. Стрекательные- капсула с яд. жидкостью. Промежуточные- регенерация. Половые- размножение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Перевидите на французский!!! Даю 100 баллов!!!
Ответить
Английский язык
Напишите мини рассказ про ден святого валентина
Ответить
Математика
В одном ящике 62 кг яблок что на 18 кг больше чем во втором сколько килограммов яблок во втором ящике
Ответить
Английский язык
Плюсы и минусы робота
Ответить
Русский язык
Уражнение 170. Данные ниже бессоюзные предложения превратите в сложноподчинённые ??редложения с союзами. О б р а з е ц. Мы не смогли вовремя выехат...
Ответить