В одном ящике 62 кг яблок что на 18 кг больше чем во втором сколько килограммов яблок во втором ящике

Математика
В одном ящике 62 кг яблок что на 18 кг больше чем во втором сколько килограммов яблок во втором ящике
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько килограмм яблок во втором ящике? 62-18=44 (кг.) Ответ: во втором ящике 44 кг. яблок.
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