В одном ящике 62 кг яблок что на 18 кг больше чем во втором сколько килограммов яблок во втором ящике

Математика

В одном ящике 62 кг яблок что на 18 кг больше чем во втором сколько килограммов яблок во втором ящике

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