Уражнение 170. Данные ниже бессоюзные предложения превратите в сложноподчинённые ??редложения с союзами. О б р а з е ц. Мы не смогли вовремя выехать: не было билетов.схема. Мы не смогли вовремя выехать, так как не было билетов....

Русский язык
Уражнение 170. Данные ниже бессоюзные предложения превратите в сложноподчинённые ??редложения с союзами. О б р а з е ц. Мы не смогли вовремя выехать: не было билетов.схема. Мы не смогли вовремя выехать, так как не было билетов.схема 1) Сдадите работу в срок - отпуск вам будет обеспечен. 2) Вдруг показалось ему: кто-то вошёл в дом. 3) У нас прин­цип такой: сделал своё задание - помоги товарищу. 4) По все­му чувствуется: скоро теплу конец, начнутся дожди. 5) Только теперь увидел он: возле двери маячил часовой. 6) Вода спадёт - сразу начинайте земляные работы. 7) Андрей проснулся позд­но: солнце уже высоко поднялось над горизонтом. 8) В дерев­ню теперь не проехать: река разлилась. 9) Мальчики долго не спали, переговариваясь: всех взволновал рассказ старика. 10) В справочной мне сказали: сегодня самолёта на Ташкент не будет, придётся подождать до завтра
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как строение пера птиц связано с выполнением соответствующих функций?
Ответить
Русский язык
Составь и запиши два предложения ( Белый медведь.........), ( Спелая ягода...........)
Ответить
Математика
Площадь прямоугольного треугольника равна 14 см квадратных. Подбери длины сторон ??бразующие прямой угол.
Ответить
Қазақ тiлi
Қазақ тіліндегі жалғау турлері
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста! Нужно придумать девиз для КАДЕТОВ класс 5 "В" Кадеты-десант??кие войска. Для некоторых: Кадеты-это ученики в специальн...
Ответить