Составь и запиши два предложения ( Белый медведь.........), ( Спелая ягода...........)
Русский язык
Составь и запиши два предложения ( Белый медведь.........), ( Спелая ягода...........)
Ответ(ы):
Гость:
Я очень не люблю белого медведя,спелая ягода очень вкусная!
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