Пожалуйста!!!!!!!ПОМОГИТЕ!Срочно!Составьте 5-6 предложений на тему:Вологодские кружева!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
Пожалуйста!!!!!!!ПОМОГИТЕ!Срочно!Составьте 5-6 предложений на тему:Вологодские кружева!!!!!!!!!!!!!
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