Длина отрезка LK составляет 5\3 от длины отрезка MN. Какой частью длины отрезка Lk является длина отрезка MN?
Математика
Длина отрезка LK составляет 5\3 от длины отрезка MN. Какой частью длины отрезка Lk является длина отрезка MN?
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