Отметьте предложения, в которых невозможно точно указать подлежащее. А) Отряд об??аружил партизан. Б) Пластик заменяет металл. В) Вода выталкивает дерево. Г) Мороз нанес узор на стекло.

Русский язык

Отметьте предложения, в которых невозможно точно указать подлежащее. А) Отряд об??аружил партизан. Б) Пластик заменяет металл. В) Вода выталкивает дерево. Г) Мороз нанес узор на стекло.

Автор: Гость