Отметьте предложения, в которых невозможно точно указать подлежащее. А) Отряд об??аружил партизан. Б) Пластик заменяет металл. В) Вода выталкивает дерево. Г) Мороз нанес узор на стекло.
Русский язык
Отметьте предложения, в которых невозможно точно указать подлежащее. А) Отряд об??аружил партизан. Б) Пластик заменяет металл. В) Вода выталкивает дерево. Г) Мороз нанес узор на стекло.
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что пока ответ будет Г
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