Помогите пожалуйста я вас умоляю по русскому языку в рабочей тетради

Русский язык
Помогите пожалуйста я вас умоляю по русскому языку в рабочей тетради
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Ответ(ы):
Гость:
Везде 1 спр. воображаемый мальчиком друг вдохновляемый принцессой рыцарь восстанавливаемая жителями достопримечательность возобновляемый
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