Приведите дроби 3\2 5\4 6\5 31\25

Математика
Приведите дроби 3\2 5\4 6\5 31\25
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150100 125100 120100 124100
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