Подскажите пожалуйста) y=sinx/5cosx-3 (производная)

Алгебра
Подскажите пожалуйста) y=sinx/5cosx-3 (производная)
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