Укажите неверное равенство (а=0): а) 1*(-а)=-a б) (-1)*а=-а в ) (-1)*(-а)=-а
Математика
Укажите неверное равенство (а=0): а) 1*(-а)=-a б) (-1)*а=-а в ) (-1)*(-а)=-а
Ответ(ы):
Гость:
Последнее так как при умножении отрицательного числа на отрицательное ответ должен быть положительным
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