Упажнение 170. Данные ниже бессоюзные предложения превратите в сложноподчинённые ??редложения с союзами. О б р а з е ц. Мы не смогли вовремя выехать: не было билетов.схема.Мы не смогли вовремя выехать, так как не было билетов.с...

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Упажнение 170. Данные ниже бессоюзные предложения превратите в сложноподчинённые ??редложения с союзами. О б р а з е ц. Мы не смогли вовремя выехать: не было билетов.схема.Мы не смогли вовремя выехать, так как не было билетов.схема 1) Сдадите работу в срок - отпуск вам будет обеспечен. 2) Вдруг показалось ему: кто-то вошёл в дом. 3) У нас прин­цип такой: сделал своё задание - помоги товарищу. 4) По все­му чувствуется: скоро теплу конец, начнутся дожди. 5) Только теперь увидел он: возле двери маячил часовой. 6) Вода спадёт - сразу начинайте земляные работы. 7) Андрей проснулся позд­но: солнце уже высоко поднялось над горизонтом. 8) В дерев­ню теперь не проехать: река разлилась. 9) Мальчики долго не спали, переговариваясь: всех взволновал рассказ старика. 10) В справочной мне сказали: сегодня самолёта на Ташкент не будет, придётся подождать до завтра

Автор: Гость