Спускаются спускалась в начальной форме глагола

Русский язык
Спускаются спускалась в начальной форме глагола
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спускаются спускалась Н.ф. - спускаться.
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