Спускаются спускалась в начальной форме глагола
Русский язык
Спускаются спускалась в начальной форме глагола
Ответ(ы):
Гость:
Спускаются спускалась Н.ф. - спускаться.
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