За 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензина . На сколько часов езды хватит 96 литров бензина , если расход его уменьшится на 1 литр в час ?

Математика

За 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензина . На сколько часов езды хватит 96 литров бензина , если расход его уменьшится на 1 литр в час ?

Автор: Гость