А) Имеются ли среди чисел 2!, 3!, 4!, 5!, 6!, 7!, ... взаимно простые числа? б) Чему равен наибольший общий делитель чисел 100! и 50!? в) Чему равно наименьшее общее кратное чисел 100! и 50!? Помогите пожалуйста срочно надо!

Математика
А) Имеются ли среди чисел 2!, 3!, 4!, 5!, 6!, 7!, ... взаимно простые числа? б) Чему равен наибольший общий делитель чисел 100! и 50!? в) Чему равно наименьшее общее кратное чисел 100! и 50!? Помогите пожалуйста срочно надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
б)50 в)2 удачи  друг наверно
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