А) Имеются ли среди чисел 2!, 3!, 4!, 5!, 6!, 7!, ... взаимно простые числа? б) Чему равен наибольший общий делитель чисел 100! и 50!? в) Чему равно наименьшее общее кратное чисел 100! и 50!? Помогите пожалуйста срочно надо!

Математика

А) Имеются ли среди чисел 2!, 3!, 4!, 5!, 6!, 7!, ... взаимно простые числа? б) Чему равен наибольший общий делитель чисел 100! и 50!? в) Чему равно наименьшее общее кратное чисел 100! и 50!? Помогите пожалуйста срочно надо!

Автор: Гость