Образуйте краткие прилагательные. Поставить их в форму мужского .женского средне??о рода единственного числа крепкий энергичный стройный способный молодой питательный верный хороший интересный умный отвественный дорогой

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Образуйте краткие прилагательные. Поставить их в форму мужского .женского средне??о рода единственного числа крепкий энергичный стройный способный молодой питательный верный хороший интересный умный отвественный дорогой
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