Разобрать предложение " Всем весело!" по членам предложения . Заранее спасибо)
Русский язык
Разобрать предложение " Всем весело!" по членам предложения . Заранее спасибо)
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Гость:
Всем подлежащие весело сказуемое
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