ПОМОГИТЕ!ПОЖАЛУЙСТА! Составьте 5 словосочетаний со словами:-сотый-,-тысячный-,-миллионный-,-миллиардный -.В сложном слове выделите корни

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ПОМОГИТЕ!ПОЖАЛУЙСТА! Составьте 5 словосочетаний со словами:-сотый-,-тысячный-,-миллионный-,-миллиардный -.В сложном слове выделите корни
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сотый посетитель тысячная купюра миллионный выигрыш миллиардный человек миллиардный корни милл ард
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