надеюс вы помадите срочно SOS морфемный разбор предложения Мальчик смотрел на Носика, а Носик смотрел на него.Мальчик вспомнил про бутерброд и протянул его.Носорог втянул в себя запах колбасы, но есть не стал.Он кивнул мальчик...
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надеюс вы помадите срочно SOS морфемный разбор предложения Мальчик смотрел на Носика, а Носик смотрел на него.Мальчик вспомнил про бутерброд и протянул его.Носорог втянул в себя запах колбасы, но есть не стал.Он кивнул мальчику головой. И они стали друзьями
Ответ(ы):
Гость:
Не бывает морфемного разбора Предложений, есть только слова.
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