Суффикс в слове автомобильная

Русский язык
Суффикс в слове автомобильная
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Суффикс в слове -н-.
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