2целых4/9+1целая2/9= 8целых6/7-5целых5/7+3целых3/7+1целая2/7=

Математика
2целых4/9+1целая2/9= 8целых6/7-5целых5/7+3целых3/7+1целая2/7=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 3целых 2/3 2) 7целых 6/7 вроде так)))....
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