Как решить задачу вырожением и найти его значение в бочке 80 литров воды из нее нап??лнили 2 больших ведра по 15 литров каждом остальную воду перелили поровну в 5 маленьких ведер сколько литров воды налили в каждое маленькое ве...
Математика
Как решить задачу вырожением и найти его значение в бочке 80 литров воды из нее нап??лнили 2 больших ведра по 15 литров каждом остальную воду перелили поровну в 5 маленьких ведер сколько литров воды налили в каждое маленькое ведро
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