(1) Ночью на застывшую землю выпал снег. (2) Он прикрыл собою всю неуютность и ш..рохо??атость лесных перелесков, пожен и полянок, раскрыл передо мною стр...ницы снежной книги. (3) Я стал читать её, как только отошел от з..мовь...

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(1) Ночью на застывшую землю выпал снег. (2) Он прикрыл собою всю неуютность и ш..рохо??атость лесных перелесков, пожен и полянок, раскрыл передо мною стр...ницы снежной книги. (3) Я стал читать её, как только отошел от з..мовья. (4) Вот стадо лосей утром приходило к реке на водопой и той же тропой ушло в густой ельник. (5) Пошел по их следу. (6) Далеко они увели меня, в большое густое плоскогорье. (7) _ Там, по всей вероятности, их дом _ подумал я. (8) Следы мне расск..зали, сколько лосей проходило, где останавливались и что в пути делали. (9) Я подошел к ним от болотной опушки на малый перешеек, стрелять с которого была бы полная удача. (10) Пять матерых лосей спали. (11) А один, навострив уши, прислушивался, ст..р..жил покой остальных. (12) Раздвинув ветки ели, я прицелился и стал стрелять кадрами фоторужья. (13) Лоси услышали мои ш..рохи, бойко снялись с лежки и кинулись в густой ельник. К тексту вопрос ГЛАСНЫЕ ВСТАВЛЯТЬ НЕ НАДО . Предложение 7 содержит прямую речь. Какие знаки препинания должны стоять на месте пропусков? Выберите соответствующую схему: 1) А: «П». 2) А – «П». 3) П, – а. 4) «П», – а. 5) «П»: а.

Автор: Гость