Объясните работу пипетки и шприца

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Между двумя островами два раза в день точно по расписанию совершает рейсы туда и обратно катер. В один из рейсов катеру весь путь в одну сторонуприходится плыть против ежедневного ненадолго возникающего течения. С помощью расписания, приведенного в таблице, определите, чему равна скорость течения, если скорость катера в отсутствии течения V=9 км/ч. Ответ выразите в км/ч. Округлите до целых. Отправление Прибытие Отправление Прибытие Ко-Пальмас – Ко-Бананас 7:30 8:40 14:40 15:50 Ко-Бананас – Ко-Пальмас 9:00 10:30 17:50 19:00