ПОМОГИТЕ,СОСТАВИТЬ СХЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ Тяга к новаторству, к преодолению косных, заплесневелых идей присуща решительно каждому, кто увлеченно работает в какой бы то ни было области знаний. В этом-то и таится для нас праздничная...

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ПОМОГИТЕ,СОСТАВИТЬ СХЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ Тяга к новаторству, к преодолению косных, заплесневелых идей присуща решительно каждому, кто увлеченно работает в какой бы то ни было области знаний. В этом-то и таится для нас праздничная радость работы, ее главное очарование, ее соблазнительность, и я от души благодарен судьбе, что мне было дано испытать эту ни с чем не сравнимую радость.
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Гость:
[  -  =    ] , ( кто.=) [ = -,-,-   ], и  [ -  = ]  , ( что  =    )
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