Прилагательное и причастие сходства и различия сочинение

Гость: Гость:

1. Причастие обозначает признак предмета по действию. Прилагательное - только признак предмета. 2. Прилагательные чаще всего образуются от существительных, причастия - только от глаголов! 3. Обе части речи в полной форме выполняют синтаксическую функцию определения, а в краткой форме - сказуемого, когда переходят в разряд существительного, выполняют синтаксическую функцию подлежащего и дополнения: Больному стало лучше. Больной уже выздоравливает. К отдыхающим подошел директор пансионата. Хорошо кормят отдыхающих в нашем санатории! 4. Причастие сохраняет грамматические признаки глагола : время, залог, возвратность (суффикс -СЯ) , у прилагательного этих признаков нет! У меня студенты пишут на эту тему сказки.