Помогите пожалуйста! Нужно придумать девиз для КАДЕТОВ класс 5 "В" Кадеты-десант??кие войска. Для некоторых: Кадеты-это ученики в специальной форме (военной), имеют больше уроков чем другие ученики. Пожалуйста! Помогите!
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Помогите пожалуйста! Нужно придумать девиз для КАДЕТОВ класс 5 "В" Кадеты-десант??кие войска. Для некоторых: Кадеты-это ученики в специальной форме (военной), имеют больше уроков чем другие ученики. Пожалуйста! Помогите!
Ответ(ы):
Гость:
Гимн «Мы кадеты» Маршем по земле родной идут кадеты, Значит, песни главные еще не спеты, И, как прежде, верой – правдойНаш служил России прадед, Мы послужим теперь, кадеты. ПРИПЕВ:Мы - кадеты! Мы с тобой - кадеты! Наше сердце верою согрето, Послужить своей Отчизне мы готовы, Честь и слава ей вовек, кадеты! Мы – кадеты! Мы с тобой кадеты! На вопросы мы найдем ответы, Выйдя в путь, Всегда придем к своей мы цели, Пусть дорога трудна!Верим мыВ родной России возрожденье,В этом ей поможет наше поколенье.Все пройти преграды сможем,А придется, жизнь положим,Мы, России сыны, кадеты!ПРИПЕВ: Мы - кадеты! Мы с тобой - кадеты! Наше сердце верою согрето, Послужить своей Отчизне мы готовы, Честь и слава ей вовек, кадеты! Мы – кадеты! Мы с тобой кадеты! На вопросы мы найдем ответы, Выйдя в путь, Всегда придем к своей мы цели, Пусть дорога трудна!
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