В магазине бытовой техники объём продаж холодильников носит сезонный характер.В ??нваре было продано10 холодильников , и в три последующих месяца продавали по 10 холодильников. С мая продажи увеличивались на 15 единиц по сравн...

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Можно решить двумя способами. 1) За первые четыре месяца продали 4*10=40 холодильников Вторые четыре месяца продажи увеличивались в арифметической прогрессии, при этом первый член прогрессии (май) равен а₁=10+15=25, а разность равна d=15. Сумма первых четырёх членов арифметической прогрессии: S₄=(2*25+(4-1)*15)*4/2=190 Третьи четыре месяца продажи падали в арифметической прогрессии с разностью в d=-15, при этом первый член прогрессии а₁=55. Сумма первых четырёх членов прогрессии S₄=(2*55+(4-1)*(-15)*4/2=130 Итого за год продали 40+190+130=360 холодильников. 2) В году 12 месяцев, распределим продажи по месяцам: январь - 10 май - 25=10+15 сентябрь - 55=70-15 февраль - 10 июнь - 40=25+15 октябрь - 40=55-15 март - 10 июль - 55=40+15 ноябрь - 25=40-15 апрель - 10 август - 70=55+15 декабрь - 10=25-15 Теперь сложим количество проданных холодильников за каждый месяц 4*10+25+40+55+70+55+40+25+10=360 холодильников.