Помогите плиз 3 вариант ТОЛЬКО номер 4 Плиз (с объяснением, если не трудно)
Математика
Помогите плиз 3 вариант ТОЛЬКО номер 4 Плиз (с объяснением, если не трудно)
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